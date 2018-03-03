Экономика

19:20 03.03.2018

В аэропорту "Запорожье" пассажирский самолет во время посадки съехал со взлетно-посадочной полосы

В аэропорту "Запорожье" пассажирский самолет во время посадки съехал со взлетно-посадочной полосы

В Международном аэропорту "Запорожье" во время посадки сошел со взлетно-посадочной полосы пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), следующий рейсом Борисполь – Запорожье, пострадавших нет.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Запорожской области, инцидент произошел в субботу 14:03.

Пассажирский самолет авиакомпании МАУ Embraer-145 (бортовой номер UR DPB), совершая посадку в аэропорту, выехал со взлетно-посадочной полосы на запасную грунтовую.

Как отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС, в результате посадки самолета погибших и травмированных нет. Все пассажиры были благополучно доставлены автотранспортом аэропорта к терминалу.

Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в администрации аэропорта "Запорожье", после инцидента был составлен протокол, в котором пилоты отметили, что не имеют претензий к состоянию взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Также в администрации сообщили, что самолет МАУ продолжает находиться на боковой полосе безопасности, в связи с чем самолеты двух авиакомпаний из Турции и Беларуси отказались приземляться в Запорожье.

Как рассказали агентству "Интерфакс-Украина" пассажиры авиарейса из Турции, после сообщения об аварийной посадке самолета МАУ в аэропорту"Запорожье" их лоукост, направляющийся в Запорожье, вернулся в один из турецких аэропортов.

Кроме того, пассажиры самолета МАУ рассказали журналистам, что на колесах их самолета якобы была "лысая резина".

По данному факту ведется расследование. Официальная причина аварийной ситуации во время посадки самолета Embraer-145 в Запорожье будет названа позже.

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