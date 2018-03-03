Экономика

16:30 03.03.2018

ПФ ожидает увеличения поступлений от ЕСВ в 2018г на 35% в сравнении с 2017г

ПФ ожидает увеличения поступлений от ЕСВ в 2018г на 35% в сравнении с 2017г

Пенсионный фонд (ПФ) прогнозирует рост поступлений от единого социального взноса (ЕСВ) в 2018 году на 35% до 213,463 млрд грн.

Как указано в обнародованном отчете ПФ о работе в 2017 году и планах на текущий год, запланированное возрастание собственных средств фонда должно произойти, в частности, за счет изменения максимальной величины начисления ЕСВ с 25 размеров прожиточного минимума для работоспособных лиц на 15 размеров минимальной заработной платы.

Среди других источников роста предполагается отмена льготной ставки взноса (0,5 размера минимума страхового взноса) для первой группы плательщиков единого налога, а также внедрение уплаты ЕСВ для фермерских хозяйств, указано в материалах Фонда.

Доля поступлений ЕСВ от плательщиков упрощенной системы налогообложения оценивается на уровне 19,5 млрд грн, фермерских хозяйств – 0,2 млрд грн.

Как сообщалось, Пенсионный фонд разрабатывает законопроект, который расширяет базу налогообложения Единого социального взноса (ЕСВ), за счет чего планируется получить до 5 млрд грн дополнительных поступлений в бюджет фонда.

В минувшем году ПФ получил 154,3 млрд грн, что на 47,1 млрд гррн или 44% больше показателя 2016 году указывается в материалах. Как отметил глава правления ПФ Алексей Зарудный, увеличению поступлений благоприятствовал рост минимальной зарплаты в 2017 году и увеличение количества наемных работников – на 177,2 тыс. и юридических лиц – плательщиков ЕСВ на 34 тыс.

"Однако все дополнительные поступления в Пенсионный фонд менее чем на половину покрывают потери фонда от снижения ставки ЕСВ в 2016 году", – подчеркнул А.Зарудный.

Как следует из материалов отчета, доходы Пенсионного фонда в 2018 году запланированы на уровне 352,8 млрд грн, что на 60,4 млрд грн больше показателя в 2017-м. При этом помимо собственных доходов фонда, ожидается поступление 139,3 млрд грн бюджетных ассигнований.

Рост общих расходов Фонда запланирован на уровне 54,3 млрд грн до 345,8 млрд грн, в том числе расходы на выплаты пенсий вырастут в текущем году на 48,8 млрд грн, до 340,3 млрд грн.

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