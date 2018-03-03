Экономика

16:29 03.03.2018

Кризисный комитет при Минэнергоугля предложил восстановить работу учебных заведений с 5 марта

Кризисный комитет при Минэнергоугля предложил восстановить работу учебных заведений с 5 марта

Кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины предложил Министерству образования Украины восстановить работу учебных заведений с 5 марта, сообщил советник главы Министерства энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.

"Комитет при Минэнергоугля решил снять ограничения по газоснабжению образовательных учреждений и предложил Минобразования возобновить их работу с 5 марта 2018 года", - написал он на своей Facebook-странице.

Как сообщалось, Министерство образования и науки рекомендовало всем учебным заведениям приостановить работу, а до 7 марта включительно с целью экономии потребления газа и обеспечения надлежащих условий для обучения.

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