Кризисный комитет при Минэнергоугля предложил восстановить работу учебных заведений с 5 марта

Кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины предложил Министерству образования Украины восстановить работу учебных заведений с 5 марта, сообщил советник главы Министерства энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.

"Комитет при Минэнергоугля решил снять ограничения по газоснабжению образовательных учреждений и предложил Минобразования возобновить их работу с 5 марта 2018 года", - написал он на своей Facebook-странице.

Как сообщалось, Министерство образования и науки рекомендовало всем учебным заведениям приостановить работу, а до 7 марта включительно с целью экономии потребления газа и обеспечения надлежащих условий для обучения.