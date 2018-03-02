Глава BRDO: Порошенко выступает за проведение валютной либерализации одновременно с нулевой декларацией и противодействием BEPS

Президент Украины Петр Порошенко выступает за проведение валютной либерализации в Украине одновременно с введением "нулевой декларации" и принятием мер по противодействию размывания налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (Base erosion and Profit Shifting, BEPS), заявляет глава Офиса эффективного регулирования (BRDO) Алексей Гончарук.

"Только что закончилось заседание Национального совета реформ… Основные тезисы президента: 1. Валютную либерализацию нужно вводить вместе с нулевой декларацией и BEPS. 2. Принятие необходимого законопроекта следует завершить до конца апреля, чтобы эффект был ощутим уже к концу этого года", - написал А.Гончарук на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Он отметил, что темой заседания Национального совета реформ была либерализация валютного регулирования, а основной идеей – введение принципа "разрешено все, что прямо не запрещено".