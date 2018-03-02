Экономика

20:57 02.03.2018

Спикеры парламентов Украины и Молдовы подписали открытое письмо главам парламентов стран ЕС по оценке "Северном потока- 2"

Спикеры парламентов Украины и Молдовы подписали открытое письмо главам парламентов стран ЕС по оценке "Северном потока- 2"

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий и спикер парламента Молдовы Андриан Канду подписали открытое письмо главам парламентов касательно газопровода "Северный поток-2" как фактора дестабилизации, сообщает пресс-служба Аппарата украинского парламента.

"В этом письме дана оценка "Северному потоку-2" как фактору дестабилизации, подчеркнуты попытки повлиять со стороны руководства РФ на европейские государства и ослабить наши государства", - отметил А.Парубий во время встречи с А.Канду в Кишиневе в пятницу.

Глава украинского парламента также заявил, что 10-11 марта это письмо будет подписано также спикерами парламентов Литвы и Польши, напомнив, что во время последней парламентской ассамблеи "Украина-Польша-Литва" обсуждалась идея написания совместного письма относительно разрушающего роли проекта "Северный поток-2". "Это тот случай, когда мы можем говорить одним голосом", - отметил он.

Спикер парламента Молдовы, в свою очередь, подчеркнул, что будут поддержаны все предложенные инициативы. А.Канду также поддержал идею коллективного голоса относительно угроз безопасности. "Я уверен, что нас услышат и в Европе, и за океаном, и нам удастся реализовать то, что мы хотим достичь", - сказал он.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Нового главу Нацбанка Рада может назначить 1 марта - Парубий

США против "Северного потока-2", поскольку это будет подрывать цели по энергонезависимости Европы – Салливан

Проект "Северный поток-2" полностью политический

Глава МИД ФРГ: сохранение транзита газа через Украину - условие для реализации проекта "Северный поток - 2"

Парубий надеется на назначение главы НБУ до конца февраля

WoodMac: Голландия после новых ограничений добычи не сможет увеличить импорт из РФ без Nord Stream 2

Шефчович: регулирование ЕС "Северного потока 2" - правовая находка, снимающая противоречия норм разных стран

Парубий подписал закон с изменениями в Налоговый кодекс и передал его на подпись президенту

Премьер Польши считает "Северный поток - 2" крайне вредным проектом

Россия рассчитывает начать строительство "Северного потока-2" в ближайшее время - Коболев

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава BRDO: Порошенко выступает за проведение валютной либерализации одновременно с нулевой декларацией и противодействием BEPS

Узким местом в работе ГТС является ограниченный темп подъема газа из ПХГ

Борьба с газовым шантажом. План действий (документ)

"Нафтогаз" ожидает стабилизации работы ГТС с завтрашнего дня

Гройсман надеется, что ситуация с газом будет введена в штатный режим 6 марта

"Нова пошта" в 2018 г. откроет 1 тыс. отделений

ТКГ призывает к перемирию на Донбассе с 00:01 5 марта – пресс-служба Сайдика

GSK не берется комментировать качество незарегистрированной в Украине вакцины КПК

Точка в разделении функций Нацкомфинуслуг будет поставлена в этом году- Смолий

Активы банковской отрасли Китая превысили 250 трлн юаней в 2017г

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА