Спикеры парламентов Украины и Молдовы подписали открытое письмо главам парламентов стран ЕС по оценке "Северном потока- 2"

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий и спикер парламента Молдовы Андриан Канду подписали открытое письмо главам парламентов касательно газопровода "Северный поток-2" как фактора дестабилизации, сообщает пресс-служба Аппарата украинского парламента.

"В этом письме дана оценка "Северному потоку-2" как фактору дестабилизации, подчеркнуты попытки повлиять со стороны руководства РФ на европейские государства и ослабить наши государства", - отметил А.Парубий во время встречи с А.Канду в Кишиневе в пятницу.

Глава украинского парламента также заявил, что 10-11 марта это письмо будет подписано также спикерами парламентов Литвы и Польши, напомнив, что во время последней парламентской ассамблеи "Украина-Польша-Литва" обсуждалась идея написания совместного письма относительно разрушающего роли проекта "Северный поток-2". "Это тот случай, когда мы можем говорить одним голосом", - отметил он.

Спикер парламента Молдовы, в свою очередь, подчеркнул, что будут поддержаны все предложенные инициативы. А.Канду также поддержал идею коллективного голоса относительно угроз безопасности. "Я уверен, что нас услышат и в Европе, и за океаном, и нам удастся реализовать то, что мы хотим достичь", - сказал он.