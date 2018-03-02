Узким местом в работе ГТС является ограниченный темп подъема газа из ПХГ

Узким местом в работе ГТС Украины является ограниченный темп подъема газа из подземных хранилищ (ПХГ), а не накопленные в них объемы топлива, заявил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире "24 канала".

"Сейчас в наших хранилищах более 10 млрд куб.м. газа – у нас нет проблемы с объемом газа в хранилищах. Проблема, которая есть – сколько мы можем поднять с них в сутки. Это узкое место. В принципе мы спокойно бы прошли бы март даже если бы у нас сейчас было 6-7 млрд куб.м., а у нас по факту 10 млрд куб.м! То есть на 3 млрд больше, чем необходимо", - сказал он.

Ю.Витренко добавил, что у "Газпрома" в марте планировалось закупить только 0,5 млрд куб.м. газа.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман возложил часть ответственности за проблемы в газообеспечении страны на НАК "Нафтогаз Украины". По мнению премьера, "Нафтогазу" необходимо было обеспечить большие запасы газа и активнее работать с европейскими поставщиками.