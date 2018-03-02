Экономика

17:54 02.03.2018

Активы банковской отрасли Китая превысили 250 трлн юаней в 2017г

Общие активы банковской отрасли Китая на конец 2017 года составили 252 трлн юаней ($39,9 трлн), увеличившись за год на 8,7%, свидетельствуют данные Китайского комитета по контролю и управлению банками.

При этом за последние пять лет данный показатель вырос на 88,6% - с 133,6 трлн юаней на конец 2012 года.

В прошлом году в КНР работало 4549 банков.

Общая сумма кредитов, выданных финансовыми учреждениями за год, повысилась на 12,4% - до 129 трлн юаней. Доля проблемных кредитов составляла 1,74%, отмечает агентство "Синьхуа".

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