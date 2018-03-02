Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 26,62 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 26,62 грн/$1 с 26,655 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,6-26,64 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе по покупке валюты в пятницу удовлетворил 10 заявок на общую сумму $17 млн по курсу до 26,55 грн/$1. На аукцион объемом до $50 млн было подано 18 заявок на $29 млн по курсу от 26,54 грн/$1 до 26,6 грн/$1. Курс отсечения был установлен на уровне 26,55 грн/$1. Средневзвешенный курс по итогам аукциона составил 26,5472 грн/$1.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,5359 грн/$1 с 26,6695 грн/$1. Торговый оборот составил $502,74 млн, тогда как в предыдущий рабочий день -$298,3 млн.