Порошенко просит генпрокурора и руководителя ГФС проверить обоснованность начисления штрафа Коболеву

Президент Украины Петр Порошенко поручил генеральному прокурору Украины Юрию Луценко и и.о. главы Государственной фискальной службы Мирославу Продану проверить обоснованность начисления штрафа главе НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву, сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

"Во время заседания СНБО по энергетической безопасности государства… был поднят вопрос штрафов "Нафтогазу" Государственной фискальной службой. Президент обратился к генеральному прокурору и и.о. главы ГФС проверить обоснованность претензий фискальной службы", - написал С.Цеголко на своей странице в соцсети "Фейсбук" в четверг.

Как сообщалось, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на своей странице в соцсети Facebook написал, что ГФС пытается оштрафовать его на 8,3 млрд грн из-за отказа компании оформлять и оплачивать поставки "Газпрома" на неподконтрольные территории Донбасса.

В свою очередь, и.о. главы ГФС А.Продан заверил что, разберется в ситуации о начислении штрафа А.Коболеву и пообещал, что "решение ГФС будет таким же справедливым, как и решение Стокгольмского арбитража".