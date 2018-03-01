ВСУ подтвердил безосновательность требований акционера Актабанка к НБУ

Верховный суд Украины (ВСУ) оставил без удовлетворения кассационную жалобу акционера Актабанка (Днепр) - компании "Центр-Агро-Трейд" (Днепропетровская обл.) - на решения предыдущих инстанций о взыскании с Национального банка Украины (НБУ) убытков в размере 380 млн грн.

Как сообщается на веб-сайте центробанка, соответствующее решение ВСУ принял по итогам заседания 28 февраля 2018 года.

Как сообщалось, в июле 2017 года компания "Центр-Агро-Трейд" обратилась в Хозяйственный суд Киева с иском к НБУ о взыскании ущерба в размере 380 млн грн (номинальная стоимость его акций). Истец полагал, что он якобы потерял возможность владеть, использовать и распоряжаться своими акциями в результате отзыва банковской лицензии Актабанка.

Решением Хозяйственного суда Киева от 22 сентября 2017 года иск был отклонен.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, компания "Центр-Агро-Трейд" обжаловала его в апелляционном порядке. Киевский апелляционный хозяйственный суд решением от 14 декабря 2017 года постановил оставить без изменения решение первой инстанции.

НБУ отнес Актабанк к категории неплатежеспособных 16 сентября 2014 года, а 15 января 2015 года принял решение о начале процедуры ликвидации банка.