Экономика

18:58 01.03.2018

Гонтарева усматривает проблему с ее увольнением и назначением нового главы НБУ в пакетном голосовании

Гонтарева усматривает проблему с ее увольнением и назначением нового главы НБУ в пакетном голосовании

Глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева считает, что ее увольнение и назначение нового главы затягивается из-за внесения этих двух вопросов в парламент в едином пакете.

"Все, и "Блок Петра Порошенко", и "Народный фронт", поддержали кандидатуру Якова Смолия (исполняющий обязанности главы НБУ – ИФ)… В том, что за мое увольнение наберется 450 голосов у меня тоже нет сомнений. Но было решение о пакетном голосовании и мы заложники этого бесконечного пакетного голосования", - сказала она журналистам в четверг.

В.Гонтарева при этом выразила сомнения в том, что голосование по этим двум вопросам состоится на следующей пленарной неделе и считает Национальный банк и себя заложниками сложившейся неопределенной ситуации.

"Если бы эти обещания были в первый раз (о назначении главы НБУ - ИФ), то можно было бы к этому относиться спокойно. Но, к сожалению, я не могу нигде работать, ничем заниматься, и я считаю, что это по отношению ко мне, как к гражданину нашей страны, просто ненормально", - сказала она.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 18 января 2018 года внес в парламент проекты постановлений об увольнении В.Гонтаревой с должности главы НБУ и назначения на этот пост Я.Смолия. Соответствующие вопросы были включены в повестку дня парламента на четверг, 1 марта, однако в итоге их рассмотрение было отложено. В.Гонтарева в апреле 2017 года сообщила о решении уйти в отставку. Я.Смолий – первый заместитель главы НБУ. С 11 мая 2017 года исполняет обязанности руководителя центробанка. Согласно Конституции, главу НБУ назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на семь лет.

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