Экономика

18:55 01.03.2018

Министр финансов считает нонсенсом ситуацию вокруг начисления ГФС штрафа главе "Нафтогаза"

Министр финансов считает нонсенсом ситуацию вокруг начисления ГФС штрафа главе "Нафтогаза"

Начисление Государственной фискальной службой (ГФС) штрафа главе НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву – нелепость, считает министр финансов Александр Данилюк.

"Удивлен новостью о штрафе Андрею Коболеву. Уже переговорил с исполняющим обязанности руководителя Государственной фискальной службы Мирославом Проданом, который обещал разобраться и проинформировать о ситуации", – написал глава Минфина в соцсети Facebook, отметив, что ситуация "выглядит как нонсенс".

"…окончательные выводы - после доклада ГФС", – подчеркнул министр.

Как сообщалось, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев на своей странице в соцсети Facebook написал, что ГФС пытается оштрафовать его на 8,3 млрд грн из-за отказа компании оформлять и оплачивать поставки "Газпрома" на неподконтрольные территории Донбасса.

В свою очередь, и.о. главы ГФС А.Продан заверил что, разберется в ситуации о начислении штрафа А.Коболеву и пообещал, что "решение ГФС будет таким же справедливым, как и решение Стокгольмского арбитража".

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