Экономика

18:15 01.03.2018

Курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 26,655 грн/$1

Курс гривни на межбанке в четверг укрепился до 26,655 грн/$1

 Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг укрепился до 26,655 грн/$1 с 26,805 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,64-26,67 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,6695 грн/$1 с 26,8055 грн/$1. Торговый оборот составил $298,3 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $279 млн.

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