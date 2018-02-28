Экономика

20:28 28.02.2018

"Центрэнерго" в 2017 году увеличило чистую прибыль в 4,9 раза

"Центрэнерго" в 2017 году увеличило чистую прибыль в 4,9 раза

 ПАО "Центрэнерго" в 2017 году увеличило чистую прибыль в 4,9 раза (на 1 млрд 504,196 млн грн) по сравнению с 2016 годом – до 1 млрд 891,063 млн грн, свидетельствуют данные компании в повестке собрания акционеров энергогенерирующей компании на 30 марта.

Таким образом, в IV кв. 2017 года "Центрэнерго" получило чистый убыток 203,271 млн грн, что в 3,1 раза (на 431,381 млн грн) меньше, чем в сентябре-декабре 2016 года.

Ранее МЭРТ сообщил, что Кабинет министров Украины обязал предприятия с государственной долей направить на выплату дивидендов 75% чистой прибыли за 2017 год, тогда как норматив, установленный для распределения прибыли за 2016 год, составлял 50%.

Как сообщалось, "Центрэнерго" в 2017 году снизило производство электроэнергии на 36,2% (на 3 млрд 573,018 млн кВт-ч) по сравнению с 2016 годом – до 6 млрд 285,346 млн кВт-ч. Выработка Углегорской ТЭС составила 4 млрд 134,393 млн кВт-ч (-15,3% к 2016-му), Змиевской ТЭС – 1 млрд 321,663 млн кВт-ч (-42%), Трипольской ТЭС – 829,29 млн кВт-ч (-69,3%).

Столь значительное снижение производства ЗмТЭС и ТпТЭС связано с дефицитом углей антрацитовой группы, добыча которого в стране осуществляется на оккупированных территориях Донбасса.

Финансовый план "Центрэнерго" на 2018 год предусматривает производство электроэнергии ТЭС компании в объеме 9,371 млрд кВт-ч, что почти в 1,5 раза больше выработки за 2017-й. Ожидаемая структура производства блоками "Центрэнерго" в 2018-м: Углегорская ТЭС – 54%, Змиевская ТЭС – 25%, Трипольская ТЭС – 21%.

"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и 5 - газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.

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