Экономика

19:17 28.02.2018

GE потеряла $135 млрд капитализации за рекордно долгий период снижения цены акций

GE потеряла $135 млрд капитализации за рекордно долгий период снижения цены акций

 Акции американской General Electric Co. (GE) завершают снижением стоимости 12-й месяц подряд, что является рекордным по длительности периодом падения с начала отслеживания этих данных агентством Bloomberg в 1971 году.

За 12 месяцев капитализация GE сократилась на $135 млрд.

Гендиректор GE Джон Фланнери, занявший этот пост в середине 2017 года, стремится урезать расходы и реорганизовать портфель активов компании, пытаясь остановить падение стоимости ее акций.

Бумаги GE начали дешеветь на фоне проблем с денежным потоком, возникших у компании еще при предыдущем гендиректоре Джеффри Иммельте. Ситуация ухудшилась после того, как уже при Дж.Фланнери компания понизила дивиденды на фоне слабой отчетности.

Ранее в этом месяце главный финансовый директор GE Джейми Миллер заявила, что прибыль компании в 2018 году, вероятно, будет близка к нижней границе ранее озвученного ею прогнозного диапазона.

Акции GE на торгах в среду теряют в цене 1,7%.

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