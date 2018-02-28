Экономика

18:21 28.02.2018

В ОРДЛО остаются захваченными тысячи вагонов "Укрзализныци"

В ОРДЛО остаются захваченными тысячи вагонов "Укрзализныци"

 В неподконтрольных украинскому правительству отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОЛДЛО) остаются 30 тыс вагонов, принадлежащих украинским госкомпаниям, частным и иностранным владельцам, заявляет пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"В очередной раз украинская сторона поставила вопрос возврата подвижного состава "Укрзализныци", которое было незаконно захвачено в ОРДЛО. Речь идет о более 30 000 вагонов, принадлежащих украинским государственным компаниям, частным владельцам и иностранным структурам - например, 85 вагонов принадлежат Европейскому Банку Реконструкции и Развития", - написала Д.Олифер на своей странице в соцсети Facebook в среду вечером по итогам заседания ТКГ в Минске.

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