Экономика

17:39 28.02.2018

Порошенко готов внести в Раду законопроект о налоге на выведенный капитал

Порошенко готов внести в Раду законопроект о налоге на выведенный капитал

 Президент Украины Петр Порошенко готов внести в Верховную Раду законопроект о налоге на выведенный капитал, а также просит правительство учесть предложения о продлении моратория на проверки малого и среднего бизнеса.

"Готов ко внесению в парламент законопроекта о налоге на выведенный капитал вместо налога на прибыль, потому что налог на прибыль на сегодняшний день единый, при высчитывании которого остается очень большое пространство для произвола со стороны проверяющих налоговых органов", - сказал П.Порошенко на пресс-конференции "Вызовы-2018" в среду в Киеве.

"Я предлагаю, чтобы облагалась налогами только та часть, которая… не направляется на расширение производства. Это будет очень сильно действующая инъекция для экономического роста и мощная вакцина от коррупции", - подытожил президент.

По словам президента, концепция законопроектов о Национальном бюро финансовой безопасности и о налоге на выведенный капитал обсуждалась на встречах с бизнесом, совместно с правительством.

"Я озвучил инициативу о продлении моратория на проверки малого и среднего бизнеса. В правительстве, к сожалению, пока что медлят с этим. Но я обращаюсь к правительству, чтобы учли эти мои предложения. Мы должны сделать шаги, чтобы поднялся на ноги средний класс, по которому сильнее всего ударили испытания последних лет", - сказал П.Порошенко.

Как сообщалось, ранее П.Порошенко назвал замену налога на прибыль налогом на выведенный капитал одним из приоритетов на 2018 год. Согласно законопроекту, став

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