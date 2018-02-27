"Нафтогаз" объявил торги на закупку коммуникационных услуг в Европе за 59 млн грн

НАК "Нафтогаз Украины" объявил торги на закупку услуг по коммуникационной поддержке компании в Европе (в частности, в вопросах внедрения решений Стокгольмского арбитража, противодействия строительству "Северного потока – 2"), сообщила пресс-служба НАК.

Ожидаемая стоимость закупки - до 59 млн грн, заявки от потенциальных участников принимаются до 2 апреля 2018 года. Срок предоставления услуг – 1 год.

"Участники должны гарантировать отсутствие конфликта интересов – не иметь на момент подачи заявки на участие в конкурсе, в течение периода предоставления услуг и в течение года после окончания оказания услуг отношений с органами государственной власти РФ и не действовать на протяжении периода предоставления услуг и в течение года после окончания оказания услуг в интересах ПАО "Газпром", - отмечено в сообщении.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.