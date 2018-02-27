Пенсионный фонд Норвегии резко сократил инвестиции в производителей оружия в США

Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд) в прошлом году резко сократил инвестиции в акции трех крупнейших производителей стрелкового оружия в США на фоне обсуждений того, как инвесторам следует реагировать на массовые убийства в школах.

Из документов фонда следует, что вложения в American Outdoor Brands (ранее Smith & Wesson) снизились за год почти на 90%, и на 31 декабря норвежскому госфонду принадлежало лишь 0,15% акций компании. Доля участия в Sturm Ruger сократилась почти вдвое, до 1%, в Vista Outdoor - на четверть, до 0,7%.

Самый большой фонд национального благосостояния в мире, активы которого превышают $1,1 трлн, публикует данные о размерах вложений раз в год, вместе с годовой отчетностью.

"У нас нет целенаправленной стратегии в отношении использования оружия, поскольку это не тот сектор, который мы рассматриваем в стратегиях выбора ценных бумаг. Изменение долей участия в этих компаниях в большей степени будет результатом количественных стратегий, а не конкретного анализа", - прокомментировала глава фонда Ингве Слингстад.

Правила деятельности пенсионного фонда запрещают ему инвестировать в целый ряд компаний, включая производителей ядерных вооружений, кассетных боеприпасов, угля, табака и табачных изделий и другие компании.

Как пишет Financial Times, дебаты об этичности инвестиций в акции производителей оружия разгорелись с новой силой после стрельбы во флоридской школе 14 февраля, когда погибли 17 человек.

Крупнейшая управляющая компания мира BlackRock, которая является крупнейшим акционером American Outdoor Brands и Sturm Ruger, объявила 22 февраля, что обсудила с представителями производителей оружия реакцию на массовое убийство во Флориде, но не уточнила, планирует ли уменьшать вложения в их акции. Другой крупный американский инвестор State Street намерен провести переговоры с этими компаниями, чтобы понять, "каким образом они планируют поддерживать безопасное и ответственное использование своей продукции".

Акции American Outdoor Brands подешевели на 2,4% на торгах во вторник, Sturm Ruger - на 4%, Vista Outdoor - на 1,6%.