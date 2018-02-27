Индекс "Украинской биржи" во вторник усилил рост

Украинский рынок акций во вторник вновь завершил торги ростом: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 2,21% - до 1538,1 пункта, индекс ПФТС – на 0,07%, до 337,49 пункта.

Объем торгов на УБ составил 15,9 млн грн, в том числе акциями – 12,6 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 97,9 млн грн, в том числе акциями – 0,38 млн грн.

Все индексные акции УБ завершили торги в "зеленой зоне". Тройку лидеров роста составили бумаги "Центрэнерго" (+4,53%), "Укрнафты" (+2,33%) и "Донбассэнерго" (+2,19%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+4,39%) и "Мотор Сичи" (+0,59%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник к 16:15 кв снизился на 0,61% - до 501,3 пункта при объеме торгов 3,85 млн злотых (30,8 млн грн).

В "индексной корзине" дешевели бумаги "Агротона" (-2,15%), "Астарты" (-1,5%) и "Кернела" (-0,53%).

С ростом стоимости торговались только акции "Овостара" (+0,53%).