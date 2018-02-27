Экономика

18:08 27.02.2018

Рада отправила на доработку законопроекты о внутреннем водном транспорте

Рада отправила на доработку законопроекты о внутреннем водном транспорте

Верховная Рада Украины не приняла в первом чтении законопроект "О внутреннем водном транспорте" №2475а и альтернативный ему №2475а-3, отправив их на доработку.

За такое решение во вторник проголосовало 257 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу №2475-а, он является специальным отраслевым законом в сфере внутреннего водного транспорта, который, в частности, регулирует деятельность внутреннего водного транспорта, использования речных водных путей и их береговых полос для судоходства, отношения, связанные с использованием речных судов, судов смешанного плавания, малых, спортивных и развлекательных судов во время их плавания по внутренним речным водным путям, определяет правовой режим объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта.

Документ предусматривает целый ряд стимулирующих новаций для перемещения грузопотоков с автомобильных дорог на внутренний водный транспорт для сохранения дорожного покрытия и экологии, наращивание отечественного судостроения, рост конкурентоспособности внутреннего водного транспорта и его привлекательности для иностранных инвестиций.

Кроме того, проектом определены источники финансирования расходов на содержание, ремонт и реконструкцию судоходных гидротехнических сооружений за счет владельца (владельцев) гидроэлектростанций Днепровского каскада; предусмотрено освобождение судов от платы за шлюзование; определены условия освобождения от уплаты в морских портах портовых сборов для судов, осуществляющих перевозки внутренним водным транспортом; определены источники компенсации инвестиций, внесенных субъектами хозяйствования в стратегические объекты инфраструктуры речных водных путей предусмотрено освобождение от уплаты за подъем ферм мостов внедрение автоматического учета речных перевозок.

"Именно такая модель содержание внутренних водных путей введена в странах ЕС", - отмечается в пояснительной записке.

Кроме этого, предусматривается создание юридического лица государственной формы собственности - предприятия по обслуживанию речных водных путей, на которое возложено обеспечение функционирования речных водных путей, содержания и использования объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта государственной формы собственности, речной информационной службы за счет речного сбора, Государственного бюджета, канального сбора.

В частности, документ устанавливает полномочия казенного предприятия "Украинские речные пути" и Совета по вопросам функционирования внутреннего водного транспорта, содержание и развитие речных водных путей, строительство и эксплуатация гидротехнических и других сооружений; утверждает технические требования, идентификации речных судов, требования к квалификации капитана (судоводителя) и членов экипажа, судовые документы, регистрация речных судов; утверждает регистрацию, технический надзор малых и спортивных судов и судов для развлечений, органы, отвечающие за регистрацию, судовые документы и требования к судоводителям указанных средств.

Кроме того, документом устанавливаются система организации судоходства, лоцманской проводки, квалификационные требования к речным лоцманам; утверждается учет речных перевозок, устанавливаются требования к договорам перевозки и обслуживания пассажиров, их имущества и багажа на внутреннем водном транспорте; обеспечивается безопасность плавания речных судов и судов смешанного плавания, поддержание порядка на судне, принятие мер в аварийных случаях, создание аварийного фонда.

"Принятие и реализация проекта дает возможность урегулировать на законодательном уровне правоотношения в области судоходства на внутренних водных путях Украины, в частности, деятельность внутреннего водного транспорта, использования внутренних водных путей и их береговых полос для судоходства, отношения, связанные с использованием речных и судов смешанного плавания во время их плавания речных водными путями, правовой режим объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта и др.", - считают авторы документа.

Ранее неоднократно озвучивалась необходимость принятия указанного документа. В частности, в конце 2017 года глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли поддержал принятие законопроекта "О внутреннем водном транспорте" в Украине, однако обращал внимание на необходимость внесения изменений в законодательство в соответствии с Соглашением об ассоциации Украина-ЕС.

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