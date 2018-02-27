Курс гривни на межбанке во вторник укрепился до 26,905 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник укрепился до 26,905 грн/$1 с 27,0025 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,89-26,92 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,9482 грн/$1 с 27,0066 грн/$1. Торговый оборот составил $329,24 млн, тогда как в предыдущий рабочий день -$284,26 млн.