Парламент принял регулирующий концессионное строительство дорог закон

Верховная рада Украины урегулировала вопрос строительства новых автомобильных дорог в Украине на условиях концессии.

За соответствующий законопроект №6766 за основу и в целом проголосовали во вторник 233 народных депутата.

Согласно пояснительной записке к документу, концессионные дороги - это дороги более высокого качества, которые отвечают высоким стандартам, поскольку главным для пользователей этих дорог будет качество и скорость движения. Такие дороги строятся для сокращения и выпрямления маршрута в обход населенных пунктов и соединяют два населенных пункта непосредственно, сокращая путь на 50-100 км, в следствие чего уменьшатся затраты на топливо и экономится время в пути.

Между тем, законом Украины "О концессиях на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог" указано, что решение о строительстве и/или эксплуатации автомобильных дорог на условиях концессии принимает Кабинет министров Украины на основании технико-экономического обоснования, однако не определено, что именно должно быть указано в таком решении. Кроме того, законом не предусмотрено предоставление концессионеру компенсаций при недостижении фактической интенсивности движения и при недополучении дохода.

"Также стоит отметить, что недостаточно четко урегулированы механизм отвода земельных участков для строительства, эксплуатации и обслуживания автомобильных дорог", - указано в пояснительной записке.

Таким образом, указанным законом в частности, предусматривается: на условиях концессии могут передаваться для строительства и эксплуатации дороги общего пользования государственного значения; после принятия решения о строительстве и эксплуатации автомобильных дорог, которые могут быть предоставлены в концессию, запрещается органам исполнительной власти совершать любые действия по предоставлению земельных участков, предусмотренных для строительства и эксплуатации этих автомобильных дорог, в пользование и/или в собственность граждан или юридических лиц.

Документ также предусматривает, что решение о проведении концессионного конкурса принимает правительство Украины, в котором, в частности, отмечаются технические параметры автомобильной дороги, базовые финансовые показатели предоставления автомобильной дороги в концессию, предельный срок, на который предоставляется концессия, предельный размер компенсаций концессионеру, маршрут альтернативного бесплатного проезда.

Кабмин также определяет максимальный размер платы за разовый проезд по автомобильным дорогам, построенным на условиях концессии, который уплачивается с учетом уровня инфляции; условия, при которых осуществляются концессиедателем компенсации концессионеру.

Концессионные платежи зачисляются в Государственный бюджет Украины и используются в соответствии с порядком направления средств государственного дорожного фонда; автомобильные дороги (их участки) относят к разряду платных лишь при условии их существенного усовершенствования и обеспечения альтернативного проезда транспортных средств бесплатными автомобильными дорогами, длина автомобильных дорог, которые обеспечивают альтернативный бесплатный проезд транспортных средств, не должна превышать более чем в два раза длину платной автомобильной дороги; в случае если отчуждается часть земельного участка для строительства, капитального ремонта, реконструкции и обслуживания дорог, мостов, эстакад и объектов, необходимых для их эксплуатации, возможность рационального использования остальных ее площади по целевому назначению определяется собственником и по требованию владельца отчуждению подлежит вся земельный участок;

"Принятие закона будет способствовать созданию условий для привлечения инвестиций в отрасль и страну в целом для строительства и эксплуатации автомобильных дорог общего пользования государственного значения, а также позволит обеспечить надлежащее содержание и своевременный ремонт таких дорог и улучшить их техническое состояние. Строительство концессионных дорог позволит обеспечить баланс интересов между государством и частным сектором, причем Украина получит качественные автомагистрали, а инвесторы - возможность реализации дополнительных инвестиционных проектов", - считают авторы документа.