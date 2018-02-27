Экономика

17:21 27.02.2018

Агрокомпания Cygnet в 2017 г. инвестировала 79 млн грн обновление парка сельхозтехники

Агрокомпания Cygnet в 2017 г. инвестировала 79 млн грн обновление парка сельхозтехники

Инвестиции в обновление парка сельхозтехники агрокомпании Cygnet в 2017 году составили 78,9 млн грн.

Согласно информации на сайте компании, в 2017 году в структуре посевных площадей Cygnet доля кукурузы составила 62%, сои - 20%, сахарной свеклы - 16%, под кормовые культуры было отведено 2% посевных площадей.

Компания в прошлом году собрала 122,7 тыс. тонн кукурузы (показатель урожайности составил 8,26 т/га), 9,3 тыс. тонн сои (урожайность - 2,4 т/га), 210 тыс. тонн свеклы (урожайность – 54 т/га).

Cygnet в 2017 году увеличила производство молока на 5,7% - до 5,3 тонн.

В прошлом году компания заплатила 169,2 млн грн налогов.

Как сообщалось, инвестиции в модернизацию сахарного завода в Житомирской области агрокомпании Cygnet в 2017 году составили $2,7 млн.

Компания обрабатывает около 25 тыс. га в Житомирской и Винницкой областях, где выращивает кукурузу, сою, пшеницу, сахарную свеклу.

Cygnet также имеет молочное бизнес-направление (около 700 коров), свою продукцию реализует местным переработчикам, элеваторные мощности составляют 60 тыс. тонн.

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