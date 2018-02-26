"Спецтехноэкспорт" представляет перспективные украинские на специализированной UMEX-2018 в ОАЭ

ГП "Спецтехноэкспорт" презентует перспективные украинские разработки в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на проходящей 25-27 в Абу-Даби (ОАЭ) международной специализированной выставке-конференции беспилотных систем и технологий UMEX-2018 (Unmanned Systems Exhibition and Conference), проходящей 25-27 в Абу-Даби (ОАЭ).

Как сообщила в понедельник пресс-служба компании, потенциальным заказчикам-посетителям украинского павильона на UMEX-2018 представлены разработанные и произведенные частными и государственными оборонными производителями БПЛА, среди которых: системы воздушной разведки тактического радиуса действия, средства противодействия БПЛА, беспилотник-камикадзе с установленной боевой частью.

Все презентуемые на выставке украинские разведывательные БПЛА имеют опыт эксплуатации в условиях войны на Донбассе, и показали высокую устойчивость к системам радиоэлектронной борьбы противника и высокие аэродинамические свойства, отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, в этом году международной аудитории впервые представлены сразу две две украинские разработки в области БПЛА - тактический беспилотник PD-1AF с вертикальным взлетом от компании "Укрспецсистемс" и БПЛА-камикадзе RAM от компании "Оборонительные электронные технологии". Кроме того, в украинском павильоне демонстрируются также обновленные беспилотники Spectator от ОАО "Меридиан, Observer-С от компании "Def-C", квадрокоптер PC-1 и системы гидростабилизации от компании "Укрспецсистемс", а также система противодействия вражеским БПЛА "Буковель мини" от компании "Проксимус".

По словам главы "Спецтехноэкспорта" Павла Барбула, все презентуемые украинские образцы БПЛА - это усовершенствованные версии своих предшественников, созданные украинским ОПК в условиях военных действий на Донбассе. Демонстрируемые заказчикам обновленные украинские беспилотные системы адаптированы к современным условиям ведения военных действий с применением высоких технологий, и являются результатом изучения всех отзывов и рекомендаций украинских военных аэроразведчиков. По многим показателям украинские системы превосходят западные аналоги и имеют лучшее соотношение "цена-качество", что отмечают, в том числе, посещающие выставку представители иностранных военных ведомств, отметил он.

UMEX - региональная выставка-конференция, посвященная беспилотным системам и технологиям, проходит в ОАЭ с 2015 года. По данным организаторов, в работе UMEX-2018 принимают участие более 100 компаний из более чем 20 стран.

ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" - один из ведущих украинских спецэкспортеров, по решению правительства с 2010 года входит в госконцерн "Укроборонпром".