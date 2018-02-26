Большинство кандидатов в члены НКРЭКУ являются выходцами из электроэнергетики и ДТЭК – член конкурсной комиссии

Большинство участников конкурса по отбору новых членов Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), являются выходцами из электроэнергетических компаний и энергохолдинга ДТЭК, сообщила член номинационной комиссии Светлана Голикова.

"Большинство из электроэнергетического сектора и, соответственно, из компаний ДТЭК (или работали ранее) – как из генерации, так и из облэнерго. Потом идет газовый сектор и ЖКХ. Есть кандидаты, занимающие должности членов НКРЭКУ (временно), действующие и бывшие специалисты аппарата регулятора. Есть люди, работающие (работавшие) на госслужбе, бывшие народными депутатами. 5 кандидатов – женщины. Все имеют опыт работы в отрасли", - написала она на своей странице в Facebook по итогам первого этапа раскрытия конвертов с документами кандидатов.

На сегодняшний день конкурсная комиссия получила 51 заявку на участие в отборе членов НКРЭКУ. Информацию о кандидатах планируется раскрыть 2 марта, собеседования будут проходить с 5 по 23 марта.

Как сообщалось, 23 февраля завершился срок личной подачи заявок на участие в конкурсе, документы (отправленные до финальной даты) еще продолжают поступать по почте.

В состав НКРЭКУ должно входить семь членов, в том числе глава.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.