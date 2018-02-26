Экономика

19:14 26.02.2018

Фракция БПП поддерживает кандидатуру Смолия на должность главы НБУ

Фракция БПП поддерживает кандидатуру Смолия на должность главы НБУ

Фракция "Блок Петра Порошенко" на вечернем заседании в понедельник заслушала программу деятельности Национального банка Украины до 2020 года, которую представил кандидат на должность главы НБУ Яков Смолий. По результатам встречи фракция приняла решение поддержать его назначение на эту должность.

"Народные депутаты фракции БПП поставили Якову Смолию ряд вопросов и приняли решение поддержать его назначение на должность главы Национального банка", - сообщает пресс-служба партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

По информации пресс-службы, Я.Смолий назвал следующие стратегические направления развития НБУ: низкая и стабильная инфляция; стабильная, прозрачная и эффективная банковская система; восстановление кредитования; эффективная модель регулирования финансового сектора; либерализация валютного регулирования и доступность финансовых услуг.

Ранее представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что в четверг, 1 марта, вопрос назначения главы НБУ может быть рассмотрен парламентом, а также проанонсировала встречу фракции БПП с Я.Смолием.

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает недопустимым назначение на должность главы НБУ Я.Смолия и предлагает создать следственную комиссию по деятельности руководства Нацбанка.

Фракция "Оппозиционный блок" не будет голосовать за назначение Я.Смолия главой Нацбанка.

Как сообщалось, 18 января 2018 года президент Украины Петр Порошенко внес в парламент проекты постановлений об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы НБУ и назначения на этот пост Я.Смолия.

В.Гонтарева в апреле 2017 года сообщила о решение уйти в отставку.

Я.Смолий – первый заместитель главы НБУ. С 11 мая 2017 года исполняет обязанности руководителя центробанка.

Согласно Конституции, главу НБУ назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на семь лет.

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