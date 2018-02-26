Экономика

18:45 26.02.2018

В Харькове планируют поднять плату за проезд в электротранспорте

В Харькове планируют поднять плату за проезд в электротранспорте

На рассмотрение исполкома Харьковского горсовета планируется вынести вопрос об утверждении новых тарифов на проезд в трамваях, троллейбусах и метро.

Соответствующие проекты решений опубликованы на официальном сайте Харьковского городского совета в разделе "Реестр актов".

Плату за проезд в троллейбусах и трамваях предлагается поднять до 4 грн (сейчас 3 грн), а в метро – до 5 грн (сейчас 4 грн).

Как указано в мотивировочной части проектов решений, новые тарифы устанавливаются "с целью приведения в соответствие с экономически обоснованными затратами тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа городским электрическим транспортом, учитывая рост стоимости энергоносителей, материальных ресурсов, затрат на оплату труда и других расходов".

Как сообщалось, 22 марта 2017 года исполком Харьковского горсовета увеличил плату за проезд в метро до 4 грн, а в трамваях и троллейбусах – до 3 грн.

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