Экономика

17:34 26.02.2018

Курс гривни на межбанке в понедельник снизился до 27,0025 грн/$1

Курс гривни на межбанке в понедельник снизился до 27,0025 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в понедельник снизился до 27,0025 грн/$1 с 26,975 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,99-27,015 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 27,0066 грн/$1 с 26,9887 грн/$1. Торговый оборот составил $284,26 млн, тогда как в предыдущий рабочий день -$316,44 млн.

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