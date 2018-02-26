Экономика

17:30 26.02.2018

Продажи новостроек в США неожиданно упали в январе

Продажи новостроек в США неожиданно упали в январе

Продажи новостроек в США в январе 2018 года снизились на 7,8% по сравнению с предыдущим месяцем - до 593 тыс. домов в годовом исчислении, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Показатель стал минимальным с августа прошлого года.

Между тем декабрьский показатель был пересмотрен в сторону повышения, с 625 до 643 тыс.

Аналитики в среднем ожидали увеличения показателя на 3,5% с ранее указанного уровня, до 647 тыс.

Медианная цена продажи новых домов увеличилась в январе на 2,5% в годовом выражении - до $323 тыс.

При январских темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 6,1 месяца по сравнению с 5,5 месяца в декабре. Количество новостроек на американском рынке на конец января равнялось 301 тыс.

Новостройки составляют порядка 10% рынка жилья в США, однако продажи новых домов регистрируются сразу после подписания контракта, что делает их более актуальным индикатором состояния рынка.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

SEC призывает ограничить инсайдерские сделки на период внутреннего расследования кибератак

Усиление экономики США повышает шансы на большее число подъемов ставок - протокол ФРС

Экономисты ожидают более быстрого подъема ставки ФРС после сделки по бюджету США

США оштрафовали банки мира на $243 млрд за 10 лет

США объявили о планах введения пошлин на сталь и алюминий из Китая, России

Билл Гейтс считает налоги в США для богатых недостаточными

Фондовые индексы США показали максимальный за несколько лет рост по итогам недели

Китай увеличил вложения в US Treasuries максимальными темпами за 7 лет

Оружейная компания Remington объявила о банкротстве

Курс доллара США продолжает снижаться

ПОСЛЕДНЕЕ

Большинство кандидатов в члены НКРЭКУ являются выходцами из электроэнергетики и ДТЭК – член конкурсной комиссии

Фракция БПП поддерживает кандидатуру Смолия на должность главы НБУ

Украина вновь перезапустит процесс отбора руководства госпредприятий – министр финансов

DowDuPont объявила названия трех компаний, на которые она разделится

В Харькове планируют поднять плату за проезд в электротранспорте

Нефть стабильна в ходе торгов

Капинвестиции в Украине за 2017г выросли на 22,1% - Госстат

Производитель конопли впервые начнет торговаться на бирже Nasdaq

"Укроборонпром" поддерживает предложение о предоставлении полномочий спецэкспортеров украинским частным оборонным производителям – глава концерна

IFC может выделить "Ниве Переяславщины" $12,5 млн кредита

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА