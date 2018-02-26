Продажи новостроек в США неожиданно упали в январе

Продажи новостроек в США в январе 2018 года снизились на 7,8% по сравнению с предыдущим месяцем - до 593 тыс. домов в годовом исчислении, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Показатель стал минимальным с августа прошлого года.

Между тем декабрьский показатель был пересмотрен в сторону повышения, с 625 до 643 тыс.

Аналитики в среднем ожидали увеличения показателя на 3,5% с ранее указанного уровня, до 647 тыс.

Медианная цена продажи новых домов увеличилась в январе на 2,5% в годовом выражении - до $323 тыс.

При январских темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 6,1 месяца по сравнению с 5,5 месяца в декабре. Количество новостроек на американском рынке на конец января равнялось 301 тыс.

Новостройки составляют порядка 10% рынка жилья в США, однако продажи новых домов регистрируются сразу после подписания контракта, что делает их более актуальным индикатором состояния рынка.