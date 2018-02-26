"Электронтранс" победил "Богдан" в торгах на поставку Ужгороду 10 больших автобусов

Совместное украинско-немецкое СП "Электронтранс" (Львов) победило в торгах на поставку коммунальному предприятию (КП) "Ужгородский муниципальный транспорт" 10 больших низкопольных автобусов, предложив их за 53,991 млн грн при ожидаемой сумме закупки 54 млн грн.

Согласно информации на портале Prozorrо, в состоявшемся в понедельник аукционе также принимал участие луцкий автозавод автокомпании "Богдан Моторс", который предложил автобусы за 54 млн грн и не снижал цену в ходе торгов.

Заявку на участие в торгах также подавало ООО "Современные грузовики", предлагавшее белорусские автобусы МАЗ 203, однако его предложение было отклонено.

Согласно условиям тендера, полностью низкопольные автобусы длиной 11,9-12,1 м пассажировместимостью не менее 100 чел. (в том числе не менее 30 сидячих мест), экологического стандарта не ниже Евро-5 должны быть изготовлены в 2017-2018 гг. и поставлены до 31 августа текущего года.

КП "Ужгородский муниципальный транспорт" создано в 2017 году. По информации местных СМИ, Ужгород впервые закупает муниципальный транспорт большой вместимости.

Первый тендер на закупку 10 автобусов на 54 млн грн был объявлен городом в ноябре 2017 года, поставка автобусов планировалась до 31 июля 2018 года. На участие в нем было подано две заявки – СП "Электронтранс" и автозавода "Богдан Моторс", однако предложение последнего было отклонено, и тендер не состоялся

Тендеру предшествовали испытания в Ужгороде в сентябре 2017-го автобуса "Электрон" из коммунального автопарка Львова, и, как отмечали местные СМИ, они показали пригодность автобусов большого класса для узких улиц Ужгорода, хотя в некоторых местах отмечались сложности с его проездом из-за парковок.

СП "Электронтранс" создано в 2011 году корпорацией "Электрон", фирмой TransTec F&E Vetschau UG (Германия) и ООО "Автотехно-проект". Специализируется на проектировании и производстве городского электро- и автотранспорта.