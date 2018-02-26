Доллар США дешевеет вслед за снижением доходности US Treasuries

Курс американского доллара опускается вслед за продолжающимся снижением доходности гособлигаций США, сообщает MarketWatch.

Внимание участников рынка на этой неделе будет сосредоточено на выступлении Джерома Пауэлла в Конгрессе США, первом после его вступления в должность главы Федеральной резервной системы. Рынки хотят получить намеки на то, сколько раз в текущем году ЦБ планирует повышать процентные ставки.

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард в понедельник заявил, что не ожидает существенного подъема стоимости кредитования в стране в ближайшие два года. Так называемая нейтральная процентная ставка в США (уровень ставки, который руководство ФРС сочло бы подходящим, если бы безработица в стране находилась на естественном уровне, а инфляция составляла бы 2%) "вряд ли сильно изменятся в течение прогнозного горизонта" Федрезерва, сказал он, выступая на мероприятии Национальной ассоциации экономики бизнеса (NABE).

Иными словами, политика Федрезерва останется стимулирующей, даже несмотря на подъем ключевой процентной ставки.

Дж.Буллард не входит в число голосующих членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в этом году.

Евро торгуется днем в районе $1,2305 против $1,2295 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты находится в понедельник в районе 131,52 иены по сравнению со 131,42 иены в предыдущий день. Курс доллара составляет 106,88 иены против 106,89 иены во вторник.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,18%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снизился на 0,04%.

Инвесторов валютных рынков не слишком волнуют предстоящие парламентские выборы в Италии, сообщает агентство Bloomberg. Премия опционов "пут" к опционам "колл" по евро, которая является индикатором стоимости хеджирования рисков от неблагоприятного развития политических событий, сейчас намного ниже, чем была перед выборами во Франции в мае прошлого года.