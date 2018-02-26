Экономика

16:21 26.02.2018

Минфин: 80% таможенных деклараций прошли оформление через "единое окно" в феврале

Более 81 тыс. или 80% таможенных деклараций с 1 по 25 февраля прошли оформление через "единое окно" по обновленному порядку информационного обмена.

"Согласно результатам анализа функционирования "единого окна" с 1 по 25 февраля 2018 уже можно говорить, что использование этой системы становится основным способом общения предприятий с контролирующими органами", – сообщило Министерство финансов на своем сайте в понедельник, напомнив, что Кабинет министров с 1 февраля продлил на год добровольное применение такой системы в ряде случаев.

Согласно релизу ведомства, при импорте 73,6% таможенных деклараций прошли оформление через "единое окно", при экспорте – 86,6%.

Как сообщалось, с 1 февраля 2018 года в украинских таможнях заработал обновленный порядок информационного обмена по принципу "единого окна". Добровольный порядок оформления товаров через эту систему сохраняется для товаров, перемещенных транзитом, а также при вывозе товаров из Украины морским, железнодорожным и авиатранспортом, при ввозе в почтовых или международных экспресс-отправлениях. Кроме того, добровольное оформление через "единое окно" разрешено при декларировании товаров в новых местах таможенного оформления, где менее 90 дней используется система "единого окна".

Кроме того, Кабмин внедрил риск-ориентированный подход к выбору объектов фитосанитарного контроля деревянного упаковочного материала и паллет. Он, в частности, предусматривает контроль маркировки деревянного упаковочного материала при экспорте должностными лицами таможен только в тех случаях, когда товары подлежат таможенному контролю.

Как подчеркивает ведомство, при экспорте такую продукцию не осматривают представители Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Однако при импорте их осмотру подлежат от 10% до 100% таких грузов в зависимости уровня риска в разрезе стран-отправителей. При этом Государственная фискальная служба (ГФС) до конца февраля должна доработать IТ-комплексы для выборочного фитосанитарного контроля, указывает Минфин.

Как отметило ведомство, в ближайшее время перечень пунктов пропуска, оборудованных рамками радиологического контроля, должен пополниться на 14 позиций.

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