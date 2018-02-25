"Одессагаз" намерен остановить газоснабжение котельных Теплодара Одесской области

Публичное акционерное общество "Одессагаз" намерено остановить газоснабжение котельных города Теплодара Одесской области.

Как сообщается на сайте горсовета Теплодара, ПАО направило местному коммунальному предприятию "Одесская ТЭЦ-2" предупреждение о намерении отключить газ из-за долгов в 7 утра 28 февраля.

В сообщении горсовета отмечается, что из-за большой задолженности населения за услуги теплоснабжения в сумме 4,3 млн. грн., КП не может своевременно рассчитаться с "Одессагазом" за природный газ.

В связи с этим горсовет Теплодара и КП "Одесская ТЭЦ-2" обратились к жителям с призывом срочно погасить долги за услуги теплоснабжения.

Теплодар – город в Беляевском районе Одесской области с населением более 10 тыс. человек.