Экономика

18:30 23.02.2018

Фондовый рынок Украины в пятницу удержал положительную динамику

Фондовый рынок Украины в пятницу удержал положительную динамику

Украинский рынок акций завершил торговую неделю положительной динамикой: индекс "Украинской биржи" (УБ) повысился на 0,16% - до 1495,73 пункта, индекс ПФТС – на 0,09%, до 337,25 пункта.

Объем торгов на УБ составил почти 4 млн грн, в том числе акциями - 3,7 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 94,97 млн грн, в том числе акциями – 0,35 млн грн.

В "индексной корзине" подорожали бумаги "Донбассэнерго" (+2,53%), Райффайзен Банка Аваль (+1,11%) и "Мотор Сичи" (+0,09%).

Снизились в цене акции "Укрнафты" (-1,73%) и "Центрэнерго" (-0,55%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+0,78%) и "Центрэнерго" (-0,39%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу повысился на 0,97% - до 509,58 пункта при объеме торгов 1,5 млн злотых (11,9 млн грн).

Среди индексных акций в авангарде роста были бумаги KSG Agro (+14,37%), "Агротона" (+11,15%) и "Кернела" (+1,27%).

Снизились в цене только акции "Милкиленда" (-1,36%).

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Интерфакс-Украина
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