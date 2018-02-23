Объем денежных переводов в Украину в 2017 г. сократился на 4,4%

Объем денежных переводов в Украину посредством систем перевода средств в 2017 году сократился на 4,4% и составил $2,378 млрд.

Согласно сообщению на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ), объем переводов из Украины в 2017 году сократился на 18,8% - до 286 млн грн, тогда как в пределах Украины – вырос на 21,4%, до $4,456 млрд.

Как отмечает НБУ, Украина остается страной-реципиентом трансграничных переводов. В 2017 году сумма средств, полученных в Украине с использованием международных систем перевода средств, в восемь раз превышает сумму средств, отправленных за ее пределы.

В 2017 году на территории Украины предоставляли услуги 36 систем перевода средств, из которых 29 систем, созданных резидентами, и семь систем, созданных нерезидентами.

Среди систем перевода средств, созданных нерезидентами, в 2017 году первое место по объемам осуществленных переводов занимает WesternUnion (51,9% всех трансграничных переводов в Украину и 74,2% - из Украины). На рынке систем перевода средств, созданных резидентами, лидером по сумме переводов является международная платежная система "TYME" ($1,360 млрд).