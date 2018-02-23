Экономика

16:18 23.02.2018

Минфин рассчитывает в течение 2-3 мес. решить вопрос с работой набсоветов в Ощадбанке и Укрэсимбанке

Минфин рассчитывает в течение 2-3 мес. решить вопрос с работой набсоветов в Ощадбанке и Укрэсимбанке

Министерство финансов Украины рассчитывает в течение двух-трех месяцев решить вопрос с неукомплектованностью и соответственно недееспособностью набсоветов в Ощадбанке и Укрэксимбанке, сообщил глава ведомства Александр Данилюк.

"Я надеюсь, что этот вопрос будет в течение двух-трех месяцев решен - доформирования набсоветов", - сказал он во время пресс-конференции в Киеве в пятницу.

А.Данилюк также добавил, что решение этого вопроса зависит от принятия Верховной Радой поданного министерством законопроекта (№7180 – ИФ), который предусматривает унификацию модели управления и собственности во всех госбанках.

Как сообщается на веб-сайте Верховной Рады, законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об особенностях управления государственными банками" №7180 был зарегистрирован в парламенте 5 октября 2017 года.

Согласно пояснительной записке, законопроект предусматривает, что наблюдательный совет государственного банка будет состоять из семи членов, из которых пять должны быть независимыми, а два члена - представителями государства.

Проектом также определяется перечень критериев, которым должны соответствовать независимые члены наблюдательного совета и представители государства в наблюдательном совете государственного банка.

Кроме того, проектом также предлагается внести дополнения в Уголовный кодекс, установив ответственность за незаконное вмешательство в деятельность должностных лиц государственного банка.

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