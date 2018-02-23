Словацкая Nafta готова инвестировать до $200 млн в разработку Юзовской площади

Словацкая компания Nafta намерена принять участие в разработке Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.), сообщила пресс-служба Ассоциации газодобывающих компаний Украины со ссылкой на начальника департамента разведки и добычи Nafta Йозефа Левоча.

"Представители компании Nafta (в ходе встречи с ассоциацией – ИФ) рассказали о своих планах участия в проекте реализации соглашения о разделе продукции и готовности взять обязательства по бурению не менее 15 новых скважин на Юзовском участке и инвестировать до $200 млн в разведку в первые пять лет", - отметили в ассоциации.

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Как сообщалось, ведущая словацкая нефтегазовая компания Nafta и Cub Energy (США) намерены пробурить свою первую скважину на Ужгородской газовой площади в 2018 году. Nafta приобрела у Cub Energy 50% в Ужгородской газовой площади летом 2016 года.