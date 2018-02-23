Экономика

16:13 23.02.2018

Словацкая Nafta готова инвестировать до $200 млн в разработку Юзовской площади

Словацкая Nafta готова инвестировать до $200 млн в разработку Юзовской площади

Словацкая компания Nafta намерена принять участие в разработке Юзовской площади (Харьковская и Донецкая обл.), сообщила пресс-служба Ассоциации газодобывающих компаний Украины со ссылкой на начальника департамента разведки и добычи Nafta Йозефа Левоча.

"Представители компании Nafta (в ходе встречи с ассоциацией – ИФ) рассказали о своих планах участия в проекте реализации соглашения о разделе продукции и готовности взять обязательства по бурению не менее 15 новых скважин на Юзовском участке и инвестировать до $200 млн в разведку в первые пять лет", - отметили в ассоциации.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Как сообщалось, ведущая словацкая нефтегазовая компания Nafta и Cub Energy (США) намерены пробурить свою первую скважину на Ужгородской газовой площади в 2018 году. Nafta приобрела у Cub Energy 50% в Ужгородской газовой площади летом 2016 года.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кабмин отказал Yuzgaz в участии в СРП по Юзовской площади

Суд запретил Кабмину принимать решение по уступке доли в проекте разработки Юзовской площади в пользу Yuzgaz

Межведомственная комиссия по СРП не приняла каких-либо решений по Yuzgaz

Shell готова инвестировать $6 млн в создание Украинского института нетрадиционного газа

Chevron и Shell передали межведомственной комиссии проекты СРП Юзовской и Олесской площадей

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ продолжает имплементацию риск-ориентированного подхода при осуществлении финансовых операций клиентов банков

Промпроизводство в Украине в январе-2018 выросло на 3,6% к январю-2017

Органы рыбоохраны в 2017г выявили нарушений на 90,5 млн грн

Ощадбанк настаивает на сотрудничестве с "Укрпоштой" в обеспечении населения финансовыми сервисами

Директор "Интергал-Буда" намерена купить киевский рынок "Оболонь"

Объем денежных переводов в Украину в 2017 г. сократился на 4,4%

Минфин рассчитывает в течение 2-3 мес. решить вопрос с работой набсоветов в Ощадбанке и Укрэсимбанке

"Укрзализныця" отменила закупку 6 дизель-поездов

GE и "Укрзализныця" заключили рамочное 15-летнее соглашение почти на $1 млрд

Украина в 2017г. увеличила производство рыбной продукции на 1,1%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА