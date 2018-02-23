Украина в 2017г. увеличила общий вылов рыбы и других водных биоресурсов на 6,6%

Общий вылов рыбы и других водных биоресурсов предприятиями рыбной отрасли Украины в 2017 году составил 94,2 тыс. тонн, что на 6,6% больше чем в 2016 году, сообщил глава Государственного агентства рыбного хозяйства Ярослав Белов.

"В 2017 году общий вылов рыбы и других водных биоресурсов предприятиями отрасли составил 94,2 тыс. тонн, что на 6,6% больше чем в 2016 году", - сказал он в ходе публичного отчета о работе ведомства в пятницу.

По его словам, в 2017 году квоты на специальное использование водных биоресурсов получило более 400 субъектов хозяйственной деятельности, которыми было добыто 62,3 тыс. тонн рыбы и других водных биоресурсов, что на 8,2% больше, чем в 2016 году.

В Азовском море вылов вырос на 13,7% – до 37,5 тыс. тонн, в Черном море – на 6,1%, до 5,2 тыс. тонн, во внутренних водоемах - на 13,1%, до 19,5 тыс. тонн.

Океанический вылов антарктического криля в 2017 году увеличился на 8,1% - до 7,9 тыс. тонн.

В Госрыбагентстве указали, что в 2017 году рыбохозяйственную деятельность осуществляли более 4 тыс. субъектов хозяйствования.

"По предварительным данным, в прошлом году было выращено 16 тыс. тонн товарной рыбы, что соответствует уровню 2016 года", - отметил Я.Белов.

Глава Госрыбагентсва указал, что в 2017 году в Украине работали 612 специальные товарные рыбные хозяйства, из которых вылов проводили 296. Всего в прошлом году этими хозяйствами было добыто 7,8 тыс. тонн рыбы, что на 7,4% больше чем 2016 году.

В целом в прошлом году зарыбление украинских водоемов возросло на 3,8% - до 44,6 млн мальков рыб.