Экономика

18:59 22.02.2018

"Укроборонпром" примет участие в реализации проекта Hyperloop

"Укроборонпром" примет участие в реализации проекта Hyperloop

 Госконцерн "Укроборонпром" подключается к инициативе Министерства инфраструктуры по развитию новейших транспортных технологий в Украине и примет участие в создании скоростной транспортной системы Hyperloop,  сообщила в четверг  пресс-служба госконцерна.

Как  отметил глава "Укроборонпрома" Павел Букин,  в настоящее время  в состав  госконцерна  входит  свыше 30 научных центров, часть из  которых обладает технологиями и научным опытом, необходимым для реализации этого проекта.

"В то же время, десятки других производственных предприятий концерна, в рамках дозагрузки производственных мощностей после выполнения работ по гособоронзаказу, могут присоединиться к производству, как конечного продукта, так и отдельных узлов или агрегатов ", -  цитирует пресс-служба  главу  госконцерна.

В числе участников проекта, помимо "Укроборонпрома", Национальная академия наук Украины, Octagonal Corporation, ГП "ПО "Южмаш", ОАО "Каховский завод электросварочного оборудования", ООО "Интерпайп Украина ", Unit.City, Агентство развития Днепра, Платформа развития инноваций, Украинский институт будущего,  сообщает пресс-служба.

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