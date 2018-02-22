Экономика

15:54 22.02.2018

Министр инфраструктуры подтвердил факт переговоров с Ryanair

Министр инфраструктуры подтвердил факт переговоров с Ryanair

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подтвердил факт переговоров с ирландской авиакомпанией-лоуктостером Ryanair.

"Действительно, были переговоры с Ryanair, действительно они были успешными. Действительно, компания начнет свои полеты из Украины осенью 2018 года", - сказал он в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

При этом министр не уточнил деталей, ссылаясь на то, что контракт еще не подписан.

Как сообщалось, Ryanair подтвердил планы запустить рейсы из Украины осенью-2018

Авиакомпания 10 июля 2017 года объявила об отмене запланированного входа в Украину после того, как аэропорт "Борисполь" (Киев) нарушил соглашение, достигнутое в марте того же года в Мининфраструктуры с должностными лицами аэропорта и его нынешним генеральным директором Павлом Рябикиным.

Через два дня, 12 июля, премьер-министр Владимир Гройсман после специального совещаниия с руководством Минифрастурктуры, Минюста, аэропорта "Борисполь", ассоциации "Аэропорты Украины", Офиса привлечения и поддержки инвестиций" поручил привлечь Национальное антикоррупционное бюро Украины к оценке переговорного процесса Ryanair о полетах в Украину и заявил о необходимости возобновления этих переговоров.

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