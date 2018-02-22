Экономика

15:27 22.02.2018

Украинский финтех-сектор оценивает объем необходимых инвестиций $40-75 млн

Украинский финтех-сектор оценивает объем необходимых инвестиций $40-75 млн

Украинские компании финансово-технологического сектора оценивают объем необходимых инвестиций для реализации потенциала своего развития в $40-75 млн, свидетельствуют итоги исследования проекта USAID "Трансформация финансового сектора".

Результаты исследования представил руководитель направления электронных финансов проекта Ростислав Дюк в Киеве в четверг.

По его словам, дальнейший потенциал сектора, в частности, видится в поддержанном недавно Кабинетом министров развитии безналичных расчетов, в инновации новых продуктов, а также в расширении доступа населения к финансовым услугам.

"Украина имеет уникальный параметр – у нас 52% населения находится вне банковской системы и, к сожалению, не имеет полноценного доступа к финансовым услугам. Это вопрос, который необходимо решать, и мы уверены, что финтех это то, что откроет этот доступ", - отметил он.

По мнению Р.Дюка, в роли катализатора выступит развитие в Украине соответствующей инфраструктуры, в том числе расширение доступа населения к сети интернет, дальнейшее ослабление валютного регулирования и улучшение правового регулирования, а также высокая квалификация специалистов в Украине.

Согласно исследованию, в настоящее время 45% финтех-компаний для финансирования операционной деятельности используют собственный капитал без привлечения внешних инвестиций. Остальные либо привлекли внешнее финансирование, либо находятся в поиске инвесторов.

Кроме того, в исследовании сообщается, что в настоящее время 31,6% финтех-компаний предоставляют услуги по осуществлению платежей и переводу средств, 19,3% - предоставляют технологии и инфраструктуру, а также 14% занимаются кредитованием.

В числе менее развитых направлений - маркетплейс (посредничество между поставщиками потребителями услуг, 7% компаний), иншуртех, диджитал и необанки, управление финансами, а также мобильные кошельки (все по 5,3%), блокчейн – 3,4%, криптовалты и регуляторные технологии – по 1,75%.

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