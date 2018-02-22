Экономика

15:22 22.02.2018

SEC призывает ограничить инсайдерские сделки на период внутреннего расследования кибератак

SEC призывает ограничить инсайдерские сделки на период внутреннего расследования кибератак

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обнародовала новые рекомендации по раскрытию информации при кибератаках для компаний, акции которых торгуются на бирже, включив в них совет по ограничению операций с использованием инсайдерской информации на период внутреннего расследования таких случаев, пишет The Wall Street Journal.

SEC вновь выразила мнение, что риски кибератак и сами взломы сетей компаний могут подпадать под определение существенной непубличной информации, и сотрудники и связанные с компанией лица не должны осуществлять торги ее бумагами, обладая такой информацией до ее официального раскрытия.

"Компаниям придется пересмотреть свою политику и процессы для того, чтобы убедиться, что они соблюдают все правила по информированию рынка о киберрисках и кибератаках, включая случаи, когда ведется расследование таких инцидентов", - заявил партнер юридической фирмы Morrison & Foerster LLP Джон Карлин.

По его мнению, рекомендации SEC "являются шагом в правильном направлении", но они едва ли приведут к тому, что компании станут раскрывать информацию о кибератаках до того, как о них станет известно из других источников.

Роберт Джексон-младший, член SEC и представитель Демократической партии, отметил, что "с неохотой" поддержал принятие рекомендаций, поскольку "по сути, они повторяют старые инструкции комиссии".

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