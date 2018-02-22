Проведение международного финаудита "Укроборонпрома" поспособствует углублению сотрудничества Украины с НАТО – член набсовета ГК от США Тетер

Сотрудничество Украины с НАТО в оборонной сфере будет углублено и заявленные планы о проведении международного аудита госконцерна "Укроборонпром" будет способствовать данному процессу, убежден представитель США, который вошел в состав наблюдательного совета "Укроборонпрома" Энтони Тетер (Anthony Tether).

Как сообщает в четверг пресс-служба госконцерна, Э.Тетер, который до своего вхождения в набсовет "Укроборонпрома" 21 февраля полтора года занимал должность зарубежного советника по вопросам долгосрочного развития "Укроборонпрома", а до этого возглавлял Агентство передовых оборонных исследовательских проектов США (DARPA, 2001-2009 гг.), выразил твердое убеждение, что сотрудничество Украины с Североатлантическим альянсом в оборонной сфере "абсолютно точно будет углублено". При этом он подчеркнул, что этому будет способствовать проведение запланированного аудита "Укроборонпрома".

В этом ключе он назвал три момента международного аудита: операционный аудит (анализ управления компаниями, которые входят в концерн), оценка реальной финансовой возможности и четкий финансовый учет, и главное - имплементация результатов этого анализа компаний на основе первых двух позиций.

Э.Тетер также сообщил, что в ближайшее время будет проведен международный аудит всех входящих в состав "Укроборонпрома" 134 компаний. Аудит будет проведен с согласия наблюдательным советом концерна признанной в мире компанией по отрытой процедуре отбора аудитора.

"Будет выбрана крупная международная компания, которая делает это для многих компаний в мире. Такая, которая имеет опыт подобных проверок в оборонной промышленности", - добавил член набсовета украинского концерна.

Как сообщалось, в 2016 году "Укроборонпром" озвучил планы по переводу до 2020 года в полном объеме производства вооружений и военной техники (ВВТ) на стандарты НАТО, а также планы по проведению реформы ОПК. Основными направлениями реформы рассматриваются: корпоратизация отрасли, аудит с привлечением международных аудиторских компаний, кластеризация оборонных предприятий, защита технологий, а также запуск платформы развития оборонных инноваций.

Согласно озвученным ранее госконцерном оценкам, "Укроборонпром" планирует завершить финаудит и поэтапную реструктуризацию к 2020 году.

21 февраля 2018 года набсовет "Укроборонпрома" на заседании одобрил проведение независимого финансового аудита госконцерна с участием международных аудиторских компаний. В ходе заседания набсовета были одобрены, в том числе, техзадание и график финаудита. Финансирование международного финаудита госконцерна обеспечит правительство США. Сроки оглашения итогов тендера, а также плановые сроки завершения международного финаудита госконцерна в сообщении не уточняются.

Вечером того же дня стало известно о вхождении Э.Тетера в состав набсовета "Укроборонпрома", а президент Украины Петр Порошенко выразил убеждение, что участие американского представителя в набсовете будет способствовать прозрачности, открытости и эффективности ведомства. "Это символ эффективного сотрудничества между украинскими и американскими партнерами", - добавил П.Порошенко.