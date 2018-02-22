Экономика

14:12 22.02.2018

Сотрудничество Украины и Кувейта поможет в решении вопроса диверсификации поставок энергоносителей - Розенко

Сотрудничество Украины и Кувейта поможет в решении вопроса диверсификации поставок энергоносителей - Розенко

 Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко считает, что сотрудничество Украины с Кувейтом в энергетической сфере имеет особое стратегическое значение.

"При условии активных действий соответствующих украинских министерств и ведомств, энергетические ресурсы Ближнего Востока уже в краткосрочной перспективе могут сыграть ключевую роль в решении Украиной задач диверсификации поставок энергоносителей и создание надежной системы энергетической безопасности", - отметил П.Розенко на заседании украинской части межправительственной комиссии по вопросам развития украино-кувейтского сотрудничества, сообщении пресс-службы вице-премьера в четверг.

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Участники совещания также обсудили вопросы расширение сотрудничества в агропромышленной и гуманитарной сферах, а также в сфере транспорта и развития инфраструктуры.

П.Розенко считает, что сотрудничество Украины и Кувейта по всем направлениям имеет значительные перспективы. Он отметил, что принятая в январе 2017 года национальная стратегия развития "Новый Кувейт 2035" создает уникальные возможности для развития двусторонних отношений Украины и Кувейта, в частности, в сфере транспорта и инфраструктуры.

По результатам совещания было сформировано протокольное поручение, которое станет "Дорожной картой" при подготовке следующего заседания комиссии.

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