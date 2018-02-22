Экономика

13:44 22.02.2018

Россия незаконно добыла 7,2 млрд куб. м украинского газа

Россия незаконно добыла 7,2 млрд куб. м украинского газа

 Россия за время после аннексии Крыма незаконно добыла 7,2 млрд куб. м природного газа, из которых почти половина – около 3,5 млрд куб. м с Одесского газового месторождения, сообщила глава правления ГАК "Черноморнафтогаз", дочерней компании НАК "Нафтогаз Украины", Светлана Нежнова в эфире "Громадського".

"Добыча газа на Одесском месторождении продолжается. До момента аннексии там было пробурено семь скважин, затем - еще 11 скважин. Месторождения сейчас используется по полной. Нелегитимная власть Крыма пытается выкачать побольше газа оттуда", - сказала С.Нежнова.

Глава правления "Черноморнафтогаза" затруднилась прокомментировать сообщения, что Россия якобы готова прекратить добычу газа на Одесском газовом месторождении. По ее словам, соответствующего заявления от официальных российских органов не поступало.

"Россия с самого начала аннексии знала, что это экономическая зона Украины. Поскольку приближаются международные суды, может, Россия будет предпринимать какие-то меры", - предположила она.

После аннексии Россией Крыма в 2014 год самопровозглашенные власти объявили собственностью Крыма континентальный шельф полуострова, а также имущество ГАО "Черноморнафтогаз" и заявил о создании крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз", которое в начале 2018 года было реорганизовано в государственное унитарное предприятие республики Крым "Черноморнефтегаз". ГАО в 2013 году добыло 2,4 млрд куб. м газа, год спустя добыча сократилась до 2 млрд куб. м, в 2015 году – до 1,844 млрд куб. м, в 2016 году – до 1,644 млрд куб. м

НАК "Нафтогаз Украины" привлек компанию Covington&Burling LLP (Нью-Йорк, США) к защите своих интересов в рамках тяжбы по утраченным крымским шельфовым активам, и в феврале 2016 года вручил РФ официальное письменное уведомление об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между странами.

В сентябре 2017 года "Нафтогаз Украины" сообщила о подаче совместно с шестью дочерними компаниями в сформированный при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге трибунал исковое заявление о возмещении убытков, причиненных незаконным захватом РФ активов группы в АР Крым. Тогда "Нафтогаз", со ссылкой на экспертов, оценивал убытки группы в результате оккупации Крыма в сумму около $5 млрд и ожидал вынесение судом решения по делу до конца 2018 года.

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