Экономика

13:42 22.02.2018

Кабмин не включил Нацкомфинуслуг в перечень органов надзора, имеющих право проводить проверки в 2018г

Кабмин не включил Нацкомфинуслуг в перечень органов надзора, имеющих право проводить проверки в 2018г

 Нацкомфинуслуг не включена в перечень органов надзора, на которые не распространяется мораторий на проведение плановых мероприятий по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности до конца 2018 года.

Как сообщается на сайте Государственной регуляторной службы, Кабинет министров 22 февраля обнародовал утвержденный своим постановлением от 18 декабря 2017 года перечень органов госнадзора, на которые не распространяется действие закона "О временных особенности осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности".

Данный перечень включает 24 государственные структуры, частности, Национальный банк Украины, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, НКРЕКП, НКЦБФР, Антимонопольный комитет Украины, Госавиаслужба, Госархстрахйинспекция, Госатомрегулирование, Гослекслужба, Госгеонадра, Госкадастр, Минприроды, Госэкспортконтроль, Госпродпотребслужба, ГФС и т.д.

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