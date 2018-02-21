Экономика

20:39 21.02.2018

Участие представителя США в набсовете "Укроборонпрома" будет способствовать прозрачности работы госконцерна

Участие представителя США в набсовете "Укроборонпрома" будет способствовать прозрачности работы госконцерна

Участие американского представителя Энтони Тетера в наблюдательном совете государственного концерна"Укроборонпрома" будет способствовать прозрачности работы концерна, убежден президент Украины Петр Порошенко.

"Это символ эффективного сотрудничества между украинскими и американскими партнерами", - цитирует пресс-служба главы Украинского государства П.Порошенко.

Президент также добавил, что участие представителя США в набсовете концерна "будет способствовать прозрачности, открытости и эффективности ведомства".

"Если бы кто-нибудь 5 лет назад представил себе в составе наблюдательного совета американца - в святая святых тайны, к которой никого не допускали - страшный сон первого отдела КГБ. Сегодня мы как раз делаем очень решительные изменения ", - отметил он.

Э.Тетер, в свою очередь, поблагодарил за высокое доверие и возможность работать вместе с украинскими партнерами и выразил уверенность в успешном развитии многих проектов военно-оборонного комплекса Украины.

Глава государства также отметил, что набсовет "Укроборонпрома" должен разработать стратегию по повышению эффективности управления, скорости принятия решений и в координации с руководством Вооруженных сил Украины и Минобороны выполнения поставленных задач, чтобы украинские военные работали с современным вооружением. П.Порошенко добавил, что принятие уже в феврале государственного оборонного заказа дает дополнительные возможности предприятиям "Укроборонпрома". Он также отметил важность выхода на внешние рынки.

      В тоже время в пресс-службе "Укроборонпрома" добавили, что Э.Тетер уже полтора года занимал должность советника по вопросам долгосрочного развития госконцерна.

      "Стоит отметить, что Энтони Тетер до этого уже полтора года занимал должность советника по вопросам долгосрочного развития "Укроборонпрома". Он помогает в реализации стратегии развития концерна, внедрении реформ, корпоратизации, международного аудита. Экс-глава DARPA способствовал усилению экспортного потенциала и инвестиционному развитию "Укроборонпрома". Под его председательством было создано Государственное агентство передовых исследований и разработок (ГАРДА- прототип американской DARPA)", – сказано в сообщении.

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