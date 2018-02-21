Правительство Украины начало консультации с потенциальными партнерами в управлении ГТС

Правительство Украины начало консультации с потенциальными партнерами по управлению газотранспортной системой (ГТС), сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион.

"Начали консультации с первыми 7 международными компаниями, проявившими интерес к совместному управлению ГТС Украины. В течение двух дней заслушаем тех, кто высказал готовность подставить плече Украине и, в дальнейшем, гарантировать энергетическую безопасность нашей стране и Европе", - написал он на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Как сообщалось, заявки от интересантов принимаются до 1 марта 2018 года.