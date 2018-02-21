Экономика

19:37 21.02.2018

Правительство Украины начало консультации с потенциальными партнерами в управлении ГТС

Правительство Украины начало консультации с потенциальными партнерами в управлении ГТС

Правительство Украины начало консультации с потенциальными партнерами по управлению газотранспортной системой (ГТС), сообщил вице-премьер-министр Владимир Кистион.

"Начали консультации с первыми 7 международными компаниями, проявившими интерес к совместному управлению ГТС Украины. В течение двух дней заслушаем тех, кто высказал готовность подставить плече Украине и, в дальнейшем, гарантировать энергетическую безопасность нашей стране и Европе", - написал он на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Как сообщалось, заявки от интересантов принимаются до 1 марта 2018 года.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

НКРЭКУ необходимо провести дополнительные консультации по приоритетным документам в рамках внедрения рынка электроэнергии

Более десятка всемирно известных компаний заявили о своем желании участвовать в управлении ГТС Украины

Отобран перечень из 9 претендентов в независимые члены НС будущего оператора ГТС Украины

Кабмин определил механизм и сроки передачи "Нафтогазом" ГТС и ПХГ "Магистральным газопроводам Украины"

Правительство рассчитывает провести первые консультации с потенциальными партнерами в управлении ГТС

Минэнергоугля: Интерес к управлению ГТС Украины проявили уже 8 международных компаний

Порошенко заявляет о намерениях пригласить австрийские компании для участия в конкурсе по управлению украинской ГТС

"Укртрансгаз" до 2020г планирует завершить реконструкцию КС "Бар" стоимостью EUR 80 млн

Правительство продлило срок приема предложений от потенциальных партнеров по управлению ГТС до марта

Украина в январе сократила транзит газа почти на треть

ПОСЛЕДНЕЕ

Участие представителя США в набсовете "Укроборонпрома" будет способствовать прозрачности работы госконцерна

Гройсман: на повышение пенсий военнослужащих в Пенсионном фонде предусмотрено 7 млрд грн

Кубив призывает АМКУ согласовать лицензионные условия на проведение лотерей до 23 февраля

Китай может потеснить США и стать лидером в сфере атомной энергетики в течение 20 лет

Шахтеры "Селидовугля" объявили голодовку в здании Минэнергоугля

Кабмин одобрил проведение обзора бюджетных расходов 5-ти министерств

Цены на нефть опускаются на фоне укрепления доллара

Госпродпотребслужба планирует приостановить работу одного из ресторанов "Евразия"

ОПК разочарован решением Кабмина о возврате к "старым правилам игры" в области ценообразования на оборонную продукцию

Омелян намерен объявить о начале проекта Hyperloop в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА