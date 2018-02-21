Шахтеры "Селидовугля" объявили голодовку в здании Минэнергоугля

Работники ГП "Селидовуголь" объявили голодовку в здании Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, заявил глава Независимого профсоюза горняков (НПГУ) Михаил Волынец.

"Горняки настаивают на погашении всей задолженности по зарботной плате. Учитывая инфляционные процессы, они также призывают повысить тарифные ставки. А еще требуют "вернуть украденные запасы" и выделить средства на техническое переоснащение и обеспечение материалами "Селидовугля", - пишет М.Волынец на своей Facebook-странице.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил о готовности лично прибыть на "Селидовуголь" и обеспечить наведение порядка на угольном предприятии.

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Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман требует от министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика "вымести смотрящих" с государственных угледобывающих предприятий.